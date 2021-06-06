Как в Кишиневе отметили день рождения Пушкина и День русского языка

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В молдавской столице отметили 222-ую годовщину со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. По этому случаю в центральном парке имени Штефана чел Маре состоялось возложение цветов к подножию бюста великого русского поэта.

"Сегодня Международный день празднования русского языка и Международный день памяти великого поэта, драматурга, историка, философа, дипломата Александра Сергеевича Пушкина", – отметил посол России в Молдове Васнецов.

По его словам, в более чем 40 странах мирах установлены памятники великому русскому поэту. "Памятники преимущественно ставятся на народные средства, как и этот опекушинский – копия московском памятника. По славной традиции длительный период времени здесь собираются люди не равнодушные не только к российской культуре, творчеству великого поэта, но и к русскому языку. Это очень важно", – сказал дипломат.

Он напомнил, что русский язык Организацией объединенных наций признан языком официального общения, рабочим языком этой организации, и 6 июня отмечается не только как День памяти поэта, но и как Международный день русского языка.

"Прошло уже более 200 лет как не скончаются споры вокруг жизни и творчества Александра Сергеевича. Ежегодно исследователи публикуют новые сюжеты и восприятия эпизодов его жизни, творчества. Тоже самое происходит здесь, в Республике Молдова. Мы знаем, что с этой страной связаны три года жизни великого писателя", – сказал Васнецов.

Как отметил посол, на этой земле Пушкин приобрел огромное число друзей, здесь же написал свои бесценные произведения, здесь же родился замысел "Евгения Онегина".

"Пушкин – это фигура, которая принадлежит не только Российской Федерации, не только Республике Молдова, это международная фигура, фигура нашей мировой цивилизации. И великое наследие Пушкина, останется наследием для всего человечества", – заключил Васнецов.

Поэт, драматург, писатель, публицист, критик и теоретик литературы - и все это Александр Сергеевич Пушкин успел, исполнил сполна, заявила супруга посла Республики Беларусь в Молдове Тамара Калинина.

"Каждая страна была бы счастлива иметь такого славного сына отечества, которого взрастила русская земля. Каждая страна, где поэт оставил хотя бы малейший след, свято и бережно чтит память о нем. К этим странам относится и Молдова, и Беларусь, где очень масштабно проходят пушкинские дни, чтения и гуляния", – рассказала Калинина.

Генеральный директор Агентства межэтнических отношений республики Елена Белякова обратила внимание на то, что Молдова уникальна по своим межэтническими отношениям, лингвистическим связям, этническому составу.

"Особенно важно для нас, чтобы мы, живя в мире, в дружбе и сохраняя замечательные взаимоотношения, всегда думали о том, что у нас есть объединяющее, общее для нас – это, конечно, русский язык", – отметила Белякова.

Председатель Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы Татьяна Млечко обратила внимание на то, что идеи и символы объединяют людей.

"Пушкин стал символом. Он стал символом русского языка, символом русской культуры, символом России", – отметила Млечко.

По ее словам, ни одному поэту не поставлено столько памятников в мире сколько Пушкину. "Нам, русистам Молдовы, повезло преподавать русский язык на земле, где бывал Пушкин. И не только преподавать русский язык, но и преподавать на русском языке", – сказала Млечко.

Глава русской общины в Молдове Людмила Лащенова отметила, что на протяжении многих десятилетий в этот день к памятнику А. С. Пушкина в Кишиневе приходят люди. "Благодарим великого Александра Сергеевича Пушкина за то, что он есть и будет", – сказала Лащенова.

Общеизвестно, что Пушкин неотрывно связан с Молдовой. Русский поэт прожил в Кишиневе с 1820 по 1823 год. В ссылку в Бессарабию он был отправлен императором Александром I. Бессарабский период стал одним из самых плодотворных в творчестве русского классика.

Пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных им в Кишиневе, в их числе и первые строки знаменитого романа "Евгений Онегин". Более 200 мест так или иначе связаны с именем Пушкина.

С 1899 года центральная улица города носит имя Александра Сергеевича. А с 1948 года в Кишиневе действует Дом-музей А.С. Пушкина, где жил классик. А памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли в Кишиневе в 1885 году. Он стал третьим по счету монументом (после Москвы и Санкт-Петербурга), установленным в честь поэта.

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