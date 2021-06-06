17:32 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
Тучи на небе

В Молдове объявлено метеопредупреждение: о чем заявили синоптики

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
149021
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/06/35016825.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210606/35016826/V-Moldove-obyavleno-meteopreduprezhdenie-o-chem-zayavili-sinoptiki.html

Государственная гидрометеослужба объявила метеопредупреждение в связи с изменением погодных условий.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 6 июня.

"В воскресенье с 14.00 до 21.00 в республике ожидаются грозы, местами с усилением ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Погодные рекорды Молдовы 6 июня

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
Hungary: Thousands protest against construction of Chinese university campus in Budapest
Видео: в Венгрии протестуют против строительства китайского университета
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться