В Молдове объявлено метеопредупреждение: о чем заявили синоптики

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 6 июня.

"В воскресенье с 14.00 до 21.00 в республике ожидаются грозы, местами с усилением ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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