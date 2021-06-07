16:44 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
Учитель гимназии

Выпускники гимназий в Молдове сдают второй экзамен

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/03/34979929.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210607/35022410/vypuskniki-gimnaziy-v-moldove-sdayut-vtoroy-ekzamen.html

В Министерстве образования, культуры и исследований рассказали, какой экзамен сдают 7 июня учащиеся гимназий.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В понедельник выпускники гимназий сдают экзамен по математике. Тестирование проходит в 1072 экзаменационных центрах. Свои знания в этот день проверяют 29 311 учащихся. Такие данные приводит Минобразования Молдовы.

Расписание экзаменов для выпускников гимназического цикла:

  • 10 июня – язык обучения. Так, 23 883 школьника сдадут государственный язык и литературу, 5860 – русский язык и литературу;
  • 14 июня – история румын и всемирная история. Экзамен напишут 29 746 учащихся.

Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове
Первый экзамен выпускники гимназий сдавали 3 июня. Тестирование по государственному языку и литературе писали 5859 учащихся иноязычных образовательных учреждений.

Тесты будут проверять 20 июня школьные оценочные комиссии. Результаты огласят в каждом образовательном учреждении, где проходили экзамены. Учащиеся могут подать заявление на рассмотрение апелляции 21 июня. Окончательные результаты обнародуют 26 июня.

БАК-2021: министр раскрыла детали проведения выпускных экзаменов>>>

В Минобразования обратили внимание, что как экзаменационные тесты, так и процесс их проверки организованы в соответствии с утвержденными для этой цели правилами и с соблюдением мер по предотвращению риска заражения COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

БАК-2021: полиция проверила автобусы для перевозки школьников на экзамены

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
Hungary: Thousands protest against construction of Chinese university campus in Budapest
Видео: в Венгрии протестуют против строительства китайского университета
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться