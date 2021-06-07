Выпускники гимназий в Молдове сдают второй экзамен

В Министерстве образования, культуры и исследований рассказали, какой экзамен сдают 7 июня учащиеся гимназий.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В понедельник выпускники гимназий сдают экзамен по математике. Тестирование проходит в 1072 экзаменационных центрах. Свои знания в этот день проверяют 29 311 учащихся. Такие данные приводит Минобразования Молдовы.

Расписание экзаменов для выпускников гимназического цикла:

10 июня – язык обучения. Так, 23 883 школьника сдадут государственный язык и литературу, 5860 – русский язык и литературу;

14 июня – история румын и всемирная история. Экзамен напишут 29 746 учащихся.

Первый экзамен выпускники гимназий сдавали 3 июня . Тестирование по государственному языку и литературе писали 5859 учащихся иноязычных образовательных учреждений.

Тесты будут проверять 20 июня школьные оценочные комиссии. Результаты огласят в каждом образовательном учреждении, где проходили экзамены. Учащиеся могут подать заявление на рассмотрение апелляции 21 июня. Окончательные результаты обнародуют 26 июня.

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В Минобразования обратили внимание, что как экзаменационные тесты, так и процесс их проверки организованы в соответствии с утвержденными для этой цели правилами и с соблюдением мер по предотвращению риска заражения COVID-19.

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