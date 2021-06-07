Метеопредупреждение молдавских синоптиков: к чему готовиться жителям страны

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила метеопредупреждение в связи с грозовыми дождями.

"В понедельник, 7 июня, во второй половине дня ожидаются грозы с кратковременными дождями", – отметили в Гидрометеослужбе.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

© Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de Stat Прогноз погоды в Молдове на неделю

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