16:46 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
Дождь

Метеопредупреждение молдавских синоптиков: к чему готовиться жителям страны

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
405 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0e/34748577.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210607/35023226/Meteopreduprezhdenie-moldavskikh-sinoptikov-k-chemu-gotovitsya-zhitelyam-strany.html

Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение в связи с изменением погодных условий.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила метеопредупреждение в связи с грозовыми дождями.

"В понедельник, 7 июня, во второй половине дня ожидаются грозы с кратковременными дождями", – отметили в Гидрометеослужбе.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

Прогноз погоды в Молдове на неделю
© Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Прогноз погоды в Молдове на неделю

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходят дожди и грозы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
Hungary: Thousands protest against construction of Chinese university campus in Budapest
Видео: в Венгрии протестуют против строительства китайского университета
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться