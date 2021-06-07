Метеопредупреждение молдавских синоптиков: к чему готовиться жителям страны

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Алена Матвеева. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210607/35023226/Meteopreduprezhdenie-moldavskikh-sinoptikov-k-chemu-gotovitsya-zhitelyam-strany.html
Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение в связи с изменением погодных условий.
КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила метеопредупреждение в связи с грозовыми дождями.
"В понедельник, 7 июня, во второй половине дня ожидаются грозы с кратковременными дождями", – отметили в Гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.
Прогноз погоды в Молдове на неделю
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