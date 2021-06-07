Как будут работать мобильные пункты вакцинации в столице в июне

По маршрутам в Кишиневе курсируют передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. В столице продолжают работу мобильные пункты вакцинации, организованные администрацией муниципия.

Примэрия Кишинева опубликовала расписание троллейбуса и автобуса, в которых проводится вакцинация против COVID-19, до конца июня.

Троллейбус, который курсирует в пределах городской черты, в понедельник будет находиться в секторе Ботаника на проспекте Дечебал, рядом с рестораном McDonalds.

Автобус, который обслуживает жителей пригородных населенных пунктов муниципия, посетит коммуну Бэчой и будет расположен возле примэрии, на улице Индепенденцей, 125/1.

В этих прививочных пунктах работают компетентные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от их места проживания или работы.

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