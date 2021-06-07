Выборы в Молдове: в ЦИК уточнили число избирательных участков

В молдавском Центризбиркоме рассказали, сколько избирательных участков планируется открыть на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. На досрочных парламентских выборах в Молдове откроют в общей сложности 2 142 избирательных участка. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии страны в понедельник.

"Из них 139 избирательных участка для граждан Молдовы, находящихся за границей, а 44 – для граждан с правом голоса из населенных пунктов левого берега Днестра (Приднестровье), муниципия Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района", – сказано в сообщении ЦИК.

Больше всего участков (304) для голосования откроют в избирательном округе №1 в Кишиневе, который включает столичные секторы и пригороды, добавили в Центризбиркоме.

Как отметили в Комиссии, до 15 июня включительно будут сформированы электоральные бюро избирательных участков.

Напомним, что решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес Комиссии выступила и президент Майя Санду.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova