МИД Молдовы прокомментировал число избирательных участков за рубежом

Министерство иностранных дел высказалось по поводу решения Центральной избирательной комиссии по количество избирательных участков за рубежом.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) приняли к сведению решение Центральной избирательной комиссии открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах.

"На постановление, принятое на внеочередном заседании 5 июня Центральной избирательной комиссией о 139 участках для голосования за границей, не было дано предварительное заключение со стороны Министерства иностранных дел и европейской интеграции", – уточнили в МИДЕИ.

Изначально министерство предложило открыть за рубежом 191 избирательный участок. В МИДЕИ опирались на результаты консультаций представителей посольств республики и молдавских общин за границей, а также на дискуссии с гражданским обществом.

"Также согласно статье 31 п. (3) Кодекса о выборах Министерство иностранных дел 4 июня положительно рассмотрело представленный в тот же день запрос Центральной избирательной комиссии относительно создания 162 избирательных участков", – отметили в МИДЕИ.

В предварительном заключении, как уточнили в ведомстве, министерство проинформировало избирательный орган о том, что все дипломатические представительства своевременно уведомили местные власти об организации досрочных парламентских выборов 11 июля и намерении открыть избирательные участки на территории этих государств.

"Министерство приняло к сведению предложенный Центральной избирательной комиссией список о создании 162 участков для голосования и подтвердило наличие необходимых материально-технических возможностей для организации досрочных парламентских выборов, в том числе согласно первоначальным предложениям, представленным 25 мая 2021 года, то есть 191 избирательный участок", – добавили в МИДЕИ.

На досрочных парламентских выборах в Молдове откроют в общей сложности 2142 избирательных участка, из которых 139 предназначены для граждан Молдовы, находящихся за границей, а 44 – для граждан с правом голоса из населенных пунктов левого берега Днестра (Приднестровье), муниципия Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района.

Решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес Комиссии выступила и президент Майя Санду.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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