Протесты у здания ЦИК в Молдове: движение транспорта перекрыто

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Перед зданием Центральной избирательной комиссии Молдовы проходит акция протеста сторонников пропрезидентской партии PAS, партии "Платформы DA" и нескольких других политических сил. Они требуют увеличить количество избирательных участков за рубежом на досрочных парламентских выборах.

Протестующие от Платформы DA требуют отставки членов Центральной избирательной комиссии. Сторонники от PAS просят отменить решения Центризбиркома об утверждении количества избирательных участков за рубежом. Протестующие заблокировали движение транспорта на улице Василе Александри, где расположено здание ЦИК.

На досрочных парламентских выборах в Молдове откроют в общей сложности 2142 избирательных участка, из которых 139 предназначены для граждан Молдовы, находящихся за границей, а 44 – для граждан с правом голоса из населенных пунктов левого берега Днестра (Приднестровье), муниципия Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района.

Решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес Комиссии выступила и президент Майя Санду.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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