Заседание Муниципального совета Кишинева не состоялось - в чем причина

Открыть заседание не удалось из-за отсутствия кворума — муниципальные советники не собрались в количестве, достаточном для начала работы.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Очередное заседание Муниципального совета Кишинева, запланированное на понедельник, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Секретариат констатировал, что в зале на момент начала заседания находились всего 19 муниципальных советников, в то время как для начала работы необходимо присутствие как минимум 26 городских избранников.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан неоднократно выступал с жесткой критикой членов Муниципального совета столицы, которых упрекал в бездействии и лоббировании частных интересов.

В январе градоначальник напомнил, что в 2020 году советникам было выплачено 4,3 миллиона леев зарплаты за 25 заседаний. Некоторые советники в комиссиях получают ежемесячную зарплату около 26 тысяч леев, сказал мэр.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova