Приднестровье сохранит границы открытыми

Пересекать границу Приднестровья по-прежнему можно без ПЦР-теста на коронавирус и разрешения Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские границы будут открыты безвременно. Такое решение было принято в понедельник на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы главы Приднестровья, Вадим Красносельский сообщил о своем решении сохранить допандемийный режим пересечения приднестровской границы до особого распоряжения, то есть без указания конкретных дат. Все зависит от эпидситуации в регионе. Если она сохранится благоприятной, к особым ограничениям возвращаться не будут.

Режим свободного пересечения границ в Приднестровье ввели 30 апреля. Въехать и выехать из региона можно без ПЦР-теста и согласования с Оперштабом. С 1 июля приднестровские границы будут открыты бессрочно.

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