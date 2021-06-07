Как перенесли вакцинацию "Спутником V" постояльцы Дома престарелых Комрата

Вакцинация населения позволит забыть о ковид-ограничениях, пожилые люди смогут увидеться со своими родственниками.

КОМРАТ, 7 июн - Sputnik, Максим Топал. Группа пожилых жителей Гагаузии, находящихся в Доме престарелых Комрата, завершила оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. По словам руководителя учреждения Галины Касым, перед вакцинацией среди постояльцев был проведен опрос, чтобы "выяснить, кто и какой вакциной желает вакцинироваться".

© Sputnik / Maxim Topal Галина Касым

"Наши постояльцы изъявили желание вакцинироваться российской вакциной "Cпутник V", так как доверяют ей. Это "советские" люди, они хорошо знакомы с вакцинами, которые производили при СССР и, соответственно, доверяют", - сказала Галина Касым.

Первый этап вакцинации у пожилых граждан прошел в начале мая. Вторая доза вакцины была получена ими на минувшей неделе.

До вакцинации постояльцев социальное учреждение было полностью закрыто для посетителей – пожилых людей не могли навещать даже близкие родственники.

"Раньше на праздники к нам приходили дети, устраивали нам веселье. Но в последние полтора года ничего такого уже не было. Мы старались оберегать пожилых от контактов. Но теперь будем потихоньку возвращаться к нормальной жизни", - добавила директор учреждения.

Жалоб на состояние после прививок не поступало. Все пожилые перенесли вакцинацию без каких-либо проблем, рассказала медсестра Анна Сивогло.

"Переживали, как все пройдет. Но к счастью, все хорошо. Они у нас под постоянным наблюдением. Никто из привитых не жаловался. Лишь двое сказали, что рука немного болит в месте укола, но это нормальная реакция", - сказала медик.

В настоящее время в Доме престарелых Комрата живет 27 человек. Из них 10 вакцинировались. У остальных либо есть противопоказания, либо не сделали этого по иным причинам. Те, кто все же решился на процедуру, советуют не откладывать в долгий ящик возможность сделать прививку.

© Sputnik / Maxim Topal Дом престарелых Комрата

"Мы уже устали находиться в изоляции. На Троицу хочу к сыну поехать, поэтому и поставила вакцину. Чувствую себя отлично - насколько это возможно в моем возрасте", - рассказывает Мария Рункова.

"Поставила вакцину, чтобы жить дальше. Я хочу увидеть свою дочку - все это время мы были в изоляции. Мне не было страшно, ведь мы ставили прививки еще при Советском Союзе и претензий к ним никогда не было. Поэтому и сейчас я выбрала российскую вакцину", - отмечает Вера Новак.

Среди вакцинированных в комратском Доме престарелых большинство - люди в возрасте 60-70 лет. Самой пожилой женщине через месяц исполнится 90 лет.

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