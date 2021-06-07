В Молдове обследуют людей, особо уязвимых для туберкулеза и рака

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В Молдове проводятся мероприятия по первичному обследованию в сельской местности групп граждан, подверженных повышенному риску заболевания туберкулезом и раком легких.
Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, обследования проводятся с помощью передвижной радиологической установки, которая перемещается по территории республики по специально утвержденному графику.
Заявлено, что услугами рентгена могут воспользоваться все пациенты – как с медицинской страховкой, так и без нее.
"Таким образом, с 1 по 16 июня передвижная радиологическая установка посетит населенные пункты Кагульского района, где к сегодняшнему дню уже обследованы 368 человек", – сообщают на официальном интернет-ресурсе молдавского Минздрава.© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Следующими тремя районами, в которые переместится радиологическая установка, станут Криулянский и Сорокский. А к концу 2021 года первичное обследование пройдут пациенты в более чем десяти районах Молдовы.
Напомним, в группы повышенного риска входят лица без определенного места жительства, представители социально незащищенных категорий, граждане, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками.
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