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Ион Чебан

Ион Чебан встретился с главой администрации российского Обнинска

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
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По словам столичного примара, в Калужской области его заинтересовал опыт строительства детского технопарка, специализированные школы олимпийского резерва и научные исследования.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Примар Кишинева встретился в Москве с главой администрации города Обнинска Калужской области России.

Как сообщил кишиневский градоначальник, принято решение о том, что в конце июля специалисты из Кишинева посетят Обнинск с рабочим визитом, где обменяются опытом, а также посетят несколько объектов.

"Мы хотим увидеть, как в регионе создаются учебные заведения, как строился детский технопарк, как развиваются специализированные школы олимпийских резервов и научных исследований, а также как проводится внедрение новых технологий в сфере образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта", – заявил Чебан.

По его словам, еще одна интересующая кишиневские городские власти тема – детское питание, а также реализация проектов по энергоэффективности.

Здание Правительства Москвы
© Sputnik / Ilya Pitalev
Ион Чебан отправляется с визитом в Москву

"Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии, которым они располагают, может стать учебным центром для исследователей в Кишиневе, а также для студентов, которые хотят развить себя в этой области", – утверждает кишиневский примар.

Чебан считает, что группы молдавских студентов могут отправиться также в Научный центр, где проводятся передовые исследования в области онкологии, диагностики, а также сложных операций.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Кишиневом и Обнинском было подписано на неделю назад.

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