Легендарные орудия вернутся на пьедестал

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Что удивительного или необычного можно встретить на территории, где в советские времена размещалась колхозная тракторная бригада? Вот ржавый комбайн, там – полуразобранный остов трактора, в углу – шасси грузовика. С момента передачи земли в индивидуальное пользование необходимость в централизованных моторно-тракторных станциях отпала. Огромные площади, которые они занимали во времена СССР, сегодня пустуют или зарастают бурьяном. Но среди зарослей и кустарника порою могут обнаружиться самые неожиданные находки. Например, противотанковые пушки.

© Photo : Алексей Петрович Памятник погибшим односельчанам. Первоначальный вид.

В 1969 году, к 25-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма, в селе Раскаец тогда Суворовского, а ныне Штефан-Водского района был возведен памятник в честь героев-односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Стелу с именами героев, по замыслу авторов проекта, должны были охранять два артиллерийских орудия ЗИС-3 – самой массовой и самой узнаваемой пушки времен Великой Отечественной войны. Дивизионные пушки, разработанные под руководством знаменитого советского оружейника Василия Грабина, громили вражеские войска под Москвой, Сталинградом, Курском. В ходе проведения Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции воины-артиллеристы вписали немало героических страниц в летопись воинской славы нашей страны. Использование военной техники в качестве памятника боевой славы, безусловно, украшало мемориал в честь погибших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Выкрашенные в защитный цвет грозные орудия как бы стояли в вечном почетном карауле в память об односельчанах, оставшихся лежать на полях освобожденной ими Европы.

© Photo : Алексей Петрович Ко Дню Национальной армии восстановленные орудия вернутся по пьедестал.

В 1990-е годы пушки были демонтированы с мемориала. Сегодня уже сложно узнать, кто отдавал такое указание, а кто взял на себя смелость его исполнить, подвергая забвению великий подвиг воина-освободителя. Возможно, среди них были дети или внуки тех солдат, чьи фамилии увековечены на плитах памятника. Так или иначе, орудия сняли с постамента и увезли на территорию бывшей тракторной бригады. Долгие годы они простояли под открытым небом, предприимчивые местные жители сняли с них колеса, и постепенно пушки врастали в землю, покрываясь мхом и кустарником. О грозных орудиях на долгие годы забыли, из элементов памятника боевой славы они стали ненужным балластом.

© Photo : Алексей Петрович Более 20 лет простояли грозные пушки в почётном карауле в памятника героям

В рамках проекта "Оружие Победы", реализуемого поисковым движением Молдовы, активисты отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба установили точное местонахождение легендарных пушек. Оценив их состояние, от имени Национального координационного комитета "Победа" общественники обратились в Министерство обороны Республики Молдова с просьбой эвакуировать орудия, отреставрировать их, взять на баланс и установить в качестве памятников погибшим героям. Благодаря личному участию исполняющего обязанности министра обороны РМ дивизионного генерала Виктора Гайчука инициатива нашла одобрение, и пушки были вывезены на территорию ремонтной базы Национальной армии. В канун 3 сентября – Дня вооруженных сил Республики Молдова – они встанут на постамент в память о всех тех, кто сложил свои головы за свободу и независимость нашей родины. Новое место установки памятников определит специальная комиссия.

© Photo : Алексей Петрович Пушки времен войны долгие годы простояли под открытм небом.

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