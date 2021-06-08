Фото: выпускников лицеев на БАК везли в сопровождении полиции

Сегодня полиция сопровождала школьные автобусы со всей страны, которые доставили выпускников 12-х классов в центры сдачи экзаменов на степень бакалавра.

КИШИНЕВ, 8 июня — Sputnik. Представители Национального инспектората общественной безопасности IGP сообщают, что 8 июня несколько патрульных бригад сопровождали школьные автобусы со всей страны, которые доставляли выпускников 12-х классов на экзамен на степень бакалавра.

"Все поездки были безопасными и без происшествий", — сообщили в полиции.

Всего экзамен сдают 15 964 кандидата: 13 065 учеников - по румынскому языку и литературе и 2899 - по русскому языку и литературе.

Последний экзамен на степень бакалавра в текущей сессии состоится 22 июня. В этот день 491 кандидат будет сдавать его на родном языке, из них 200 — на болгарском, 222 — на гагаузском, 69 — на украинском.

Экзамены будут проверяться с 4 по 26 июня, а результаты представят в центрах бакалавриата 27 июня. Кандидатам будет предоставлено 48 часов для подачи апелляции — 27-28 июня. Окончательные результаты после рассмотрения обращений будут объявлены 4 июля.

В 2020 году экзамены на степень бакалавра были отменены из-за пандемии COVID-19.

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