13:41 08 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.67
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Свеча

Ушел из жизни экс-депутат парламента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
307 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/08/35039458.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210608/35039460/ushel-iz-zhizni-eks-deputat-parlamenta-moldovy.html

Скончался бывший депутат законодательного органа республики от Либерально-демократической партии Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Экс-депутат парламента Молдовы от Либерально-демократической партии Вадим Кожокару скончался в понедельник. Об этом сообщил его коллега по политформированию Юрий Киринчук.

"В качестве депутата парламента в Кишиневе он активно выступал за защиту национальных ценностей, за реинтеграцию страны", – отметил Киринчук.

Кожокару родился 19 мая 1961 года в коммуне Барбоены Ниспоренского района. Он был известным экономистом, политиком, преподавал в университете, занимал пост проректора по научной деятельности и внешним связям в Экономической академии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Скончался известный молдавский актер Борис Бекет
Трагедия в мире молдавского спорта: скончался Якоб Бухнэ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться