Ушел из жизни экс-депутат парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Экс-депутат парламента Молдовы от Либерально-демократической партии Вадим Кожокару скончался в понедельник. Об этом сообщил его коллега по политформированию Юрий Киринчук.

"В качестве депутата парламента в Кишиневе он активно выступал за защиту национальных ценностей, за реинтеграцию страны", – отметил Киринчук.

Кожокару родился 19 мая 1961 года в коммуне Барбоены Ниспоренского района. Он был известным экономистом, политиком, преподавал в университете, занимал пост проректора по научной деятельности и внешним связям в Экономической академии.

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