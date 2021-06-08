Вакцинация от COVID в Молдове: какие побочные реакции встречаются чаще

Специалисты отмечают, что в Молдове не выявлено ни одного случая тяжелой побочной реакции после прививки от коронавируса.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Порядка 366 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили свыше 113 тысяч человек. Об этом сообщил госсекретарь Минздрава страны Денис Чернеля на пресс-конференции во вторник.

"Всего использовано 480 131 доза вакцин. Первым компонентом привиты в общей сложности 366 599 человек. Это порядка 11% населения. Второй дозой вакцинированы 113 532", – отметил Чернеля.

Полностью вакцинированы, то есть получили обе дозы сыворотки, 3,3% населения. Об этом сообщила глава комиссии в области эпидемиологии Минздрава Молдовы Анжела Параскив.

В результате массовой вакцинации в рядах медицинского персонала наблюдается существенный спад заболеваемости в этой категории – на 90%, – отметила специалист.

Из общего числа вакцинированных 363 получили положительный тест на SARS-CoV-2, что составляет 0,1%. "Однако учитывая, что клинические признаки появились спустя 12 дней после введения первой дозы, это показывает, что человек либо был в инкубационном периоде, либо он заразился после прививки, но это связано не с вакциной, а с контактом с инфицированным человеком", – уточнила Параскив.

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Она обратила внимание на то, что лишь обе дозы прививки защищают от инфицирования вирусом. "После первой инъекции важно соблюдать защитные меры – носить маску, соблюдать физическую дистанцию, следить за гигиеной. Это позволит не заразиться", – отметила Параскив.

Специалист подчеркнула, что продолжают регистрироваться случаи проявления негативных побочных реакций после получения прививки. "В 95% случаев после прививки наблюдались легкие побочные реакции, а в 5% - реакции средней тяжести. Ни у одного человека не было тяжелой формы реакции после введения вакцины", – отметила Параскив.

Как рассказала координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко, позиции Молдовы по уровню вакцинации от коронавируса довольно хорошие.

"Однако расслабляться не стоит. Если темпы вакцинации будут медленными, то риск появления новых типов коронавируса довольно высок", – сказала Ревенко.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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