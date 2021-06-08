Есть ли риск, что индийский штамм COVID-19 дойдет до Молдовы

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Риски появления нового варианта вируса есть всегда, пока он циркулирует, а чтобы остановить эту циркуляцию, важно вакцинироваться. Об этом заявила глава комиссии в области эпидемиологии Минздрава Молдовы Анжела Параскив на пресс-конференции во вторник.

Так специалист ответила на вопрос о том, есть ли риски того, что индийский штамм коронавируса дойдет до Молдовы.

Что касается геномного секвенирования вируса, то, как отметила Параскив, многие страны занимаются этим и следят за штаммами, которые циркулируют в том или ином государстве.

"Молдова занимается подготовкой для оснащения лаборатории Национального агентства общественного здоровья подобным оборудованием. Пока такого оборудования нет, но у нас есть референтная лаборатория, куда передаются пробы, для того чтобы узнать, какие варианты циркулируют на территории Молдовы", – сказала Параскив.

Конечно, как отметила эксперт, пока за пределами страны циркулирует подобный штамм, есть риск, что он попадет в Молдову.

"Когда будет наблюдаться рост заболеваемости, то можно будет предположить, что этот вариант дошел и до Молдовы. Чтобы такого не допустить, важно продолжать вакцинацию населения и привить как можно больше людей", – заключила Параскив.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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