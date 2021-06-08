13:41 08 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.67
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Майя Санду

Санду обсудила c комиссаром ОБСЕ развитие двуязычного образования в регионах

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/13/33705255.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210608/35040813/sandu-obsudila-c-komissarom-obse-razvitie-dvuyazychnogo-obrazovaniya-v-regionakh.html

Глава государства пообщалась с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств по видеосвязи.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила c верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым интеграцию культурных сообществ, использование этнического и языкового разнообразия, продвижение толерантного общества и необходимые для этого действия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

"Отметила, что моя цель как президента – укреплять общество и объединять людей, обеспечивая среду, в которой каждый гражданин чувствует себя в безопасности, чувствует себя уважаемым и имеет равные возможности для развития", – отметила Санду.

В качестве приоритетов она подчеркнула желание развивать образовательные, молодежные и журналистские программы, чтобы мотивировать граждан больше узнавать друг о друге.

По ее словам, особое внимание будут уделять развитию двуязычного образования в регионах, где живут разные этнические группы. Как считает глава государства, большой потенциал в этом смысле у Гагаузии и Тараклийского района.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду создала антикоррупционный комитет с участием иностранных экспертов

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться