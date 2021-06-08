Санду обсудила c комиссаром ОБСЕ развитие двуязычного образования в регионах

Глава государства пообщалась с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств по видеосвязи.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила c верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым интеграцию культурных сообществ, использование этнического и языкового разнообразия, продвижение толерантного общества и необходимые для этого действия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

"Отметила, что моя цель как президента – укреплять общество и объединять людей, обеспечивая среду, в которой каждый гражданин чувствует себя в безопасности, чувствует себя уважаемым и имеет равные возможности для развития", – отметила Санду.

В качестве приоритетов она подчеркнула желание развивать образовательные, молодежные и журналистские программы, чтобы мотивировать граждан больше узнавать друг о друге.

По ее словам, особое внимание будут уделять развитию двуязычного образования в регионах, где живут разные этнические группы. Как считает глава государства, большой потенциал в этом смысле у Гагаузии и Тараклийского района.

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