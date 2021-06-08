Украина изменила правила въезда в страну - подробности

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Украина разрешила пересекать государственную границу на въезд без тестов и карантина привитым против COVID-19 гражданам. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте.
Новые правила пересечения украинской границы зафиксированы в так называемом "карантинном" Постановлении № 1236 с изменениями от 2 июня 2021 года. Отныне граждане Украины и все иностранные туристы могут въехать в Украину при предъявлении:
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. На данный момент это Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac;© Sputnik / Александр Мазуркевич
- экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 (RAT), который проведен не более чем за 72 часа до въезда;
- негативного результата теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (PCR), проведенного не более чем за 72 часа до въезда.
Справки о тестировании и вакцинации не требуются детям до 12 лет.
Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19.
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