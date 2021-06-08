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В Молдове объявлено новое метеопредупреждение: к чему готовиться

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210608/35041382/V-Moldove-obyavleno-novoe-meteopreduprezhdenie--k-chemu-gotovitsya.html

Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение в связи с изменением погодных условий. "Желтый код" действует в течение вторника.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами. Предупреждение действует во вторник с 15.00 до 21.00.

"Сегодня в указанный период ожидаются грозы с кратковременным дождем", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

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