В Молдове объявлено новое метеопредупреждение: к чему готовиться

Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение в связи с изменением погодных условий. "Желтый код" действует в течение вторника.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами. Предупреждение действует во вторник с 15.00 до 21.00.

"Сегодня в указанный период ожидаются грозы с кратковременным дождем", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

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