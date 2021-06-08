В Национальной армии отменили карантин – 80% военных вакцинированы

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Национальная армия отменяет карантинные противоэпидемиологические ограничения и запреты на посещение всех подразделений посторонними лицами. Об этом во время торжественной церемонии на территории Второй мотопехотной бригады объявил и. о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук.

"Мы предотвратили массовое заболевание военнослужащих. Решение, которое мы приняли в прошлом году, было корректным и пошло всем на пользу. Уже дольше месяца у нас нет новых случаев заболевания", – рассказал во время церемонии министр обороны.

По словам Гайчука, с начала пандемии в армии было зафиксировано 769 случаев заболевания, а на данный момент в рядах Национальной армии вакцинацию прошли более 2600 человек. Привито около 80% военнослужащих.

Сразу после объявления о снятии карантина Виктор Гайчук вручил отличившимся солдатам увольнительные.

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