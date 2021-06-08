Протест перед зданием ЦИК Молдовы: движение транспорта в районе затруднено

Сторонники нескольких политических сил снова проводят протестную акцию перед зданием Центральной избирательной комиссии, требуя открыть за границей 198 участков для голосования на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Перед зданием Центральной избирательной комиссии Молдовы проходит акция протеста сторонников пропрезидентской партии PAS и других политических сил. Они требуют увеличить количество избирательных участков за рубежом на досрочных парламентских выборах со 139 до 198.

Перед зданием ЦИК собрались порядка 100 человек. В этот раз они не перекрыли улицу.

Однако, по данным сервиса InfoTrafic, из-за протеста перед зданием ЦИК по улице В. Александри, 119, движение транспорта затруднено по следующим участкам:

улица Александру чел Бун на периметре улиц Армянская - Бэнулеску-Бодони;

улица Колумна на периметре улиц Армянская - Бэнулеску-Бодони;

улица А. Пушкина на периметре бульвара Штефана чел Маре и улицы Александру чел Бун.

В субботу, 5 июня, Центризбирком утвердил постановление об открытии на выборах 139 участков за рубежом, однако это решение спровоцировало споры. В связи с этим члены ЦИК решили вернуться к данному вопросу в понедельник, однако не смогли прийти к общему знаменателю в том, сколько именно участков нужно открыть за границей, – 150, 154 или 162. Рассмотрение продолжится во вторник.

Субботнее решение ЦИК открыть за рубежом 139 участков для голосования на досрочных парламентских выборах вызывало споры. Некоторые политические силы опротестовали в суде это постановление Центризбиркома, требуя пересмотреть его в сторону увеличения количества избирательных участков за границей. С критикой в адрес комиссии выступила и президент Майя Санду.

И. о. главы правительства Аурелиу Чокой также призвал ЦИК пересмотреть свое решение от 5 июня, принимая во внимание рекомендации коллег из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, которые предлагали открыть за рубежом 191 избирательный участок.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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