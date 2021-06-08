Молдавская полиция зовет в свои ряды девушек и женщин

Возможность сделать карьеру в такой "заповедной", традиционно мужской сфере, как правоохранительные органы, может стать поводом для гордости для любой девушки и женщины, считают в молдавском МВД.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Молдавское полицейское ведомство призвало девушек и женщин поступать в Академию имени Штефана чел Маре МВД Молдовы и пополнять ряды Национальной полиции.

"Возможность сделать карьеру в такой "заповедной", традиционно мужской сфере, как правоохранительные органы, может стать поводом для гордости для любой девушки и женщины.

Представительницам прекрасного пола в большой семье Национальной полиции Республики Молдова удалось заслужить искреннее уважение коллег, каждый день демонстрируя способность отлично справляться с работой, требующей самопожертвования, настойчивости, силы, отваги", – отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел Молдовы призывает женщин стать "частью команды", утверждая, что подобный шаг "навсегда изменит вашу жизнь" и станет вызовом, который будет очень интересно преодолеть.

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