В Молдове 9 июня объявлен днем национального траура

Похороны известного молдавского артиста Юрия Садовника, о смерти которого стало известно накануне, состоятся в среду, 9 июня.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 9 июня, когда состоятся похороны молдавского барда Юрия Садовника, днем национального траура. Соответствующий указ глава государства подписала во вторник, сообщается на сайте президентуры.

"Согласно указу президента завтра по всей стране будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 минутой молчания почтут память артиста. Похоронная церемония будет транслироваться в прямом эфире общественной компанией Teleradio-Moldova", – отмечено в сообщении.

В заявлении сказано, что 9 июня государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и телеканалов – учесть специфику этого дня при редактировании материалов и формировании программ.

В полиции 7 июня подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего обнаружили огнестрельное ранение. Сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о суициде.

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Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет.

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