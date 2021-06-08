16:10 08 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.67
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Срочно:
Приспущенный флаг Молдовы

В Молдове 9 июня объявлен днем национального траура

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/0f/33985629.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210608/35043369/v-moldove-9-iyunya-obyavlen-natsionalnyy-den-traura.html

Похороны известного молдавского артиста Юрия Садовника, о смерти которого стало известно накануне, состоятся в среду, 9 июня.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 9 июня, когда состоятся похороны молдавского барда Юрия Садовника, днем национального траура. Соответствующий указ глава государства подписала во вторник, сообщается на сайте президентуры.

"Согласно указу президента завтра по всей стране будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 минутой молчания почтут память артиста. Похоронная церемония будет транслироваться в прямом эфире общественной компанией Teleradio-Moldova", – отмечено в сообщении.

Юрий Садовник
© Photo : Facebook / Iurie Sadovnic Orheianu
Он просто не выдержал: музыкальный мир скорбит об уходе Юрия Садовника
В заявлении сказано, что 9 июня государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и телеканалов – учесть специфику этого дня при редактировании материалов и формировании программ.

В полиции 7 июня подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего обнаружили огнестрельное ранение. Сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о суициде.

Первые лица страны – о смерти Садовника: ушла легенда молдавской музыки>>>

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Подробности смерти Юрия Садовника: певец оставил предсмертную записку

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться