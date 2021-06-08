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Парк Кишинева. Архивное фото

В Кишиневе возведут объекты для самых юных горожан

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/05/35010767.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210608/35044295/v-kishineve-vozvedut-obekty-dlya-samykh-yunykh-gorozhan.html

Будут организованы специальные участки для игры в теннис, бадминтон и шахматы, а для малышей – площадки со специальными противотравматическими накладками.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. В кишиневском парке "Долина роз" идут работы по обустройству пространств для различных видов спорта, а в сквере Михая Эминиску появилась детская площадка.

"В парке "Долина роз" будут обустроены специальные участки для игры в теннис, бадминтон и шахматы. Для самых маленьких кишиневцев откроются новые игровые площадки. Уже существующие спортивные зоны в парке недавно были приведены в порядок и открыты для всех желающих", – рассказал столичный примар Ион Чебан.

Кроме того, детская площадка открылась и в сквере Михая Эминеску. 

"Для безопасности малышей были установлены противотравматические резиновые накладки. Зона оборудована игрушками, со временем они будут заменены обучающим инвентарем", – заявил кишиневский градоначальник.

Он отметил, что на территории сквера сейчас функционируют несколько инновационных элементов: библиотека под открытым небом, новые шахматные столы, художественное и звуковое оснащение.

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