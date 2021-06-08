Катар предоставил Молдове партию медицинского оборудования

Партия гуманитарной помощи из Катара включает в себя аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, ультразвуковые сканеры, радиологические установки.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Партия медицинского оборудования для наблюдения, диагностики и лечения пациентов с COVID-19 была предоставлена ​​Республике Молдова государством Катар.

"От имени системы здравоохранения я благодарю правительство Катара за этот жест солидарности и поддержки, направленный на укрепление потенциала медицинской системы Республики Молдова. Это медицинское оборудование будет использоваться для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, а также больных с другими патологиями", – заявил государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Игорь Куров на официальной церемонии передачи оборудования Молдове.

Со своей стороны, поверенный в делах посольства Государства Катар в Республике Молдова Хамад Рашид Аль-Атба отметил:

"Предлагаемая сегодня гуманитарная помощь символизирует дружбу и взаимную поддержку между Государством Катар и Республикой Молдова. Этим жестом мы надеемся укрепить сотрудничество между двумя странами и вместе преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19".

Нынешний дар Катара Молдове состоит из 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 50 инфузионных насосов, трех ларингоскопов, трех мониторов пациента, четырех концентраторов кислорода, одного ультразвукового сканера, двух дефибрилляторов и пяти радиологических установок, из которых четыре – мобильные.

Отметим, что в прошлом году Катар также предоставил партию гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные комбинезоны, очки и козырьки) для медицинских работников Молдовы, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID-19.

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