Клятву верности принесли 17 новых граждан Республики Молдова

Торжественная церемония принесения присяги на верность Молдове состоялась во вторник в примэрии Кишинева.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Группа из 17 человек, получивших или восстановивших гражданство Республики Молдова, принесла присягу на верность стране.

Среди новых граждан Молдовы — люди разных национальностей: украинцы, русские, ливанцы, турки, сирийцы, иорданцы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заместитель мэра столицы Анжела Кутасевич поздравила получивших гражданство, отметив при этом, что их новый статус предполагает соблюдение определенных обязанностей: знание Конституции, соблюдение законов, знание истории и традиций нашего народа. Она также пожелала принявшим присягу успехов и активного участия в общественной жизни страны.

Напомним, что с 2003 года по настоящее время 803 человека получили гражданство Республики Молдова.

В соответствии с действующим законодательством, для получения или восстановления гражданства Республики Молдова заявители должны сдать экзамен на знание языка и истории государства, а также национального законодательства. Специальная правительственная комиссия рассматривает их дела, после чего издается указ Президента Республики Молдова. Впоследствии заявители приносят присягу перед мэром населенного пункта или председателем района.

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