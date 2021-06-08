Додон: новая партия вакцины "Спутник V" может прибыть в Молдову до конца недели

Лидер социалистов сообщил, что до конца недели может прибыть вторая часть гуманитарной помощи из России в виде вакцины "Спутник V".

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Пятый президент Молдовы и председатель Партии социалистов рассказал, когда в страну прибудет вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и заявил о готовности поставить и себе прививку из этой партии.

"Мы ожидаем в ближайшие дни или даже до конца этой недели вторую партию гуманитарной помощи вакцины "Спутник V", это 40 тысяч доз. Из этой партии я готов провакцинироваться. Думаю, даже публично, в чем проблема?", – отметил Додон в эфире одного из телеканалов.

По его словам, молдавская сторона также имеет договоренность с Россией до конца июня заключить предварительное соглашение о закупке одного миллиона доз российской вакцины.

Также Додон рассказал, об опыте разных стран в производстве "Спутник V" и выразил уверенность в том, что препарат можно выпускать и в Молдове.

"Мы начали об этом переговоры с нашими партнерами из РФ. Это важно, потому что пандемия не закончилась. У нас опыт есть, у нас неплохая фармацевтика всегда была", – заключил Додон.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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