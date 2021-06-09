Джабаров - о сотрудничестве с Молдовой и о ситуации в преддверии выборов

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам рассказал о сотрудничестве с Молдовой в рамках ЕАЭС, СНГ, а также высказался по поводу вмешательства некоторых стран во внутренние дела республики.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Если Молдова войдет в Евразийский экономический союз полноправным членом, то страну ждет все то, чем пользуются другие государства - члены объединения. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос Sputnik Молдова на встрече с молодыми представителями республики.

"Молдова будет пользоваться всем тем, чем пользуются другие члены объединения, – и работой, и беспошлинным ввозом, и соответствующими скидками и льготами. Пожалуйста. Мы готовы расширять интеграцию. Сейчас мяч на вашей стороне", – отметил Джабаров.

По его словам, российская сторона открыта к любым встречным шагам Молдовы.

"Для меня республика всегда ассоциировалась с очень трудолюбивыми людьми и, конечно, что чувствуется всегда, своими, то есть нас всегда тепло принимали", – сказал Джабаров.

О сотрудничестве в рамках СНГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что Молдова довольно активный член Содружества Независимых Государств.

"Я вхожу в Межпарламентскую ассамблею СНГ, где Молдова постоянно присутствует <…> Молдова – наблюдатель в ЕАЭС. Это тоже очень важно", – отметил Джабаров.

О выборах в Молдове

Джабаров прокомментировал ситуацию с вмешательством Запада во внутренние дела Молдовы в преддверии досрочных выборов в парламент.

По его словам, американские партнеры в лице посла США в республике позволяют себе проводить встречи и оказывать влияние на основные органы власти, в том числе и наносить визиты в Центризбирком.

Как полагает Джабаров, снизить влияние на выборы от этого вмешательства можно только "активностью избирателей, а именно – пойти на выборы и отдать голоса за достойных кандидатов".

"Пусть победит сильнейший <…> А мы готовы быть друзьями, потому что Молдова – добросовестный партнер", – сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее российский МИД осудил нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдовы перед досрочными выборами, намеченными на 11 июля.

"Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдовы, в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - заявила тогда представитель МИД Мария Захарова.

В МИД выразили надежду, что выборы пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции и их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики.

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