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Град

Ливни и град в Молдове: пострадали сотни гектаров садов и сельхозкультур

© CC BY 2.0 / Liendain / Град 13 сентября в Пушкине
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35050065/livni-i-grad-v-moldove-postradali-sotni-gektarov-sadov-i-selkhozkultur.html

Молдавские спасатели назвали регионы республики, которые наиболее пострадали от прошедших за последние дни ливней с градом.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Проливные дожди, которые прошли в Молдове за прошедшие дни, нанесли серьезный ущерб. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

В Каушанском районе, в селе Градиница из-за обильных осадков с градом пострадали 40 гектаров садов, 45 гектаров кукурузы и 40 гектаров черной смородины, в населенном пункте Кунича Флорештского района – 108 гектаров овощей и 495 гектаров садов, а в Гиндештах осадки уничтожили 60 гектаров сахарной свеклы и 130 гектаров подсолнечника. 

"На месте работают районные комиссии по чрезвычайным ситуациям, оценивающие причиненный материальный ущерб", – отметили в Инспекторате.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

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