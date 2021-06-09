Пока все спали: день траура, пожар в больнице и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В четверг пройдут похороны молдавского барда Юрия Садовника. Ранее президент Молдовы Майя Санду объявила 9 июня днем национального траура. В этот день государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и телеканалов – учесть специфику этого дня при редактировании материалов и формировании программ.

Правительство Молдовы уведомило, что 9 июня в 10.00 состоится отпевание Юрия Садовника в соборе Святой Феодоры из Сихлы в Кишиневе. В 11.00 похоронная процессия начнет движение от Святой Феодоры из Сихлы к Армянскому кладбищу. В 12.00 пройдет похоронный митинг. Место проведения - Армянское кладбище.

Музыкант скончался 7 июня. Сообщалось, что на теле погибшего обнаружили огнестрельное ранение. Сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о суициде.

Крупный пожар в больнице

Крупный пожар произошел в реанимационном отделении больницы в Рязани. По меньшей мере три человека погибли, передает РИА Новости.

Из медучреждения эвакуировали 35 человек, пострадали 11, из них двое погибли, остальных госпитализировали. Позднее еще один из пострадавших скончался в скорой помощи. По предварительной информации, все трое умерли из-за отравления угарным газом.

Байден и его 50 лет подготовки к встрече с Путиным

Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне, саммитам с НАТО, "семеркой" и встрече с Владимиром Путиным. Официальный представитель американской администрации Джен Псаки уточнила, что у президента США десятилетия опыта, на которые он полагается.

"Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - сказала Псаки на брифинге о том, как Байден готовится к начинающемуся на этой неделе первому зарубежному турне.

Ситуация с COVID-19

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 173 миллиона 904 тысячи 841. Эпидемия унесла жизни 3 миллионов 745 тысяч 152 человек.

На первой строчке по числу инфицированных США (33 391 107). Следом идут Индия (28 909 975) и Бразилия (17 037 129).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 781 556), Турция (5 300 236), Россия (5 086 386), Великобритания (4 544 372), Италия (4 235 592), Аргентина (4 008 771) и Германия (3 712 595).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 40 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число зараженных в стране достигло 255 541.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6141.

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