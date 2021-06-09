COVID-19 в Молдове: спад заболеваемости – есть ли повод для оптимизма

Коронавирусные хроники: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях за последние две недели.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Молдове зафиксировано 73 535 случаев инфицирования коронавирусом на миллион человек. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики на 6 июня.

Смертность на миллион населения в республике составила 1766 случаев. Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 6134 летальных исходов, составил 2,4%.

Если сравнить данные за 31 мая – 6 июня и 24-30 мая, то отмечено снижение числа новых подтвержденных случаев на 34,3%. Статистика по летальным исходам выросла на 3,4%. Количество случаев выздоровления за отчетный период снизилось на 32,%.

Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 56 эпизодов, тогда как, по данным на 30 мая, этот показатель приравнивался к 93, а на начало месяца – к 388.

По данным Минздрава, заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения составила 22 случая, а с начала пандемии – 7353.

На тяжелые формы инфицирования приходится порядка 11,7%, на средние – 6%, а на легкие и бессимптомные – примерно 82,3%.

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Есть ли повод для оптимизма?

Несмотря на вакцинацию населения и значительное снижение численности заболевших коронавирусом, к ситуации надо относиться с осторожным оптимизмом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист по эпидемиологии Алла Токарчук.

"Ключевые слова – это "осторожный оптимизм". Потому что то, что говорилось до пасхальных праздников, основывалось на каких-то данных, которые были в публичной сфере, и по тем цифрам особого оптимизма не было, учитывая, что впереди были праздники", – сказала Токарчук.

По словам специалиста, сейчас все молдавское общество наблюдает значительное сокращение количества заболевших, что не может не радовать и народ, и медиков, поскольку в других странах показатели инфицирования населения значительно выше.

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"Импортный" коронавирус

Что касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 1591 эпизод "импорта" COVID-19. За 31 мая – 6 июня в стране выявлено восемь случаев такого рода:

Румыния – четыре;

США, Россия, Великобритания и Ирландия – по одному.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Средний возраст заболевших – 48,5 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 13 605 детей, в том числе новорожденных, а также 1028 беременных женщин.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 55%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

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Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 20 430 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 6045, медсестер – 8297, санитаров – 2786, вспомогательного персонала – 3301. Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались свыше 100 медработников.

В каких регионах Молдовы самые высокие и низкие показатели смертности

Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 68 лет. В 50,8% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.

По данным на 6 июня, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 177 случаев. В муниципиях Кишинев и Бельцы самые высокие показатели. В молдавской столице отмечено 287 случаев на 100 тысяч, Бельцах – 282.

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Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Кантемирском, Вулканештском, Леовском и Ниспоренском районах, а также в Приднестровском регионе, где показатель смертности на 100 тысяч населения не доходит до 100 случаев.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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