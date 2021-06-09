Новое метеопредупреждение: на Молдову надвигаются гроза, град и сильный ветер

Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение в связи с изменением погодных условий. "Желтый код" действует в течение среды.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в среду с 13.00 до 21.00.

"В указанный период ожидаются грозы, местами ливни (15-35 литров на квадратный метр), шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду, и град", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

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