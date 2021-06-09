Выборы-2021: о чем ЦИК предупреждает граждан Молдовы

Молдавский Центризбирком предупреждает избирателей, что у них осталось совсем немного времени, чтобы подать заявление о своем новом месте жительства.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы напомнили, что 10 июня – последний день для подачи заявления о своем новом месте жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии в среду.

Чтобы проголосовать по новому месту жительства, гражданин должен подать заявление в орган местного публичного управления того населенного пункта, где он намерен воспользоваться своим правом на волеизъявление. При подаче запроса нужно предъявить удостоверение личности в оригинале. Заявления, представленные на предыдущих выборах, более недействительны.

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Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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