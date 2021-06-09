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Молодые люди

Молодежный центр Кишинева организует презентации в парках столицы

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35052815/molodezhnyj-centr-kishineva-organizuet-prezentacii-v-parkah-stolicy.html

Муниципальная структура занялась популяризацией своей деятельности — мобильные команды выступят в разных секторах города.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Муниципальный молодежный центр столицы (ММЦ) запустил новую программу по привлечению молодых людей к общественной деятельности.

Студенты. Архивное фото
© Sputnik / Евгения Новоженина
Мэр Кишинева – о том, где и как может проводить время столичная молодежь

Волонтеры, объединенные в мобильные команды, посетят все сектора города, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. Молодых людей от 14 до 35 проинформируют о проектах, которые реализует центр, о возможностях и перспективах, которые открывает эта городская структура для самой активной части населения.

С 11 по 22 июня мобильные команды будут работать в парках города — центральном парке "Штефан чел Маре", Дендрарии и Долине роз.

ММЦ был создан в 2019 году и предлагает комплекс общественных услуг для всех категорий молодежи. Центр предоставляет информацию, рекомендации и консультации по вопросам образования, социальной и профессиональной интеграции.

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Теги:
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