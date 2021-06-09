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Новые автомобили для полиции

Полицейским переданы еще 30 новых внедорожников

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35053858/policejskim-peredany-eshe-30-novyh-vnedorozhnikov.html

В рамках программы финансовой поддержки реформы полиции правоохранители получили в общей сложности 122 автомобиля.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Полиция Молдовы получила еще 30 автомобилей Dacia Duster, а также оборудование для личной защиты сотрудников, работающих на первой линии борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В церемонии передачи машин участвовал и. о. министра внутренних дел Павел Войку и руководители Геинспектората полиции (ГИП).

Машины и оборудование переданы полиции в рамках реализации плана действий МВД по реагированию на пандемию COVID-19 при финансовой поддержке Европейского союза.

По итогам реализации реформы полиции с начала 2020 года подразделения ГИП получили 122 автомобиля, оборудованных средствами связи и GPS и специальным оснащением.

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Теги:
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