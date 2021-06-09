Кто в Молдове чаще берет взятки: сколько лет самым молодым коррупционерам

В республике мужчины более склонны к совершению коррупционных преступлений – такие выводы содержатся в исследовании аналитического отдела НАЦ.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Молдове доля мужчин среди подсудимых, проходящих по делам о коррупции, составляет 92%. Тогда как на женщин приходится 8%. Таковы данные исследования "Профиль преступника по делам о пассивной и активной коррупции, а также об извлечении выгоды влияния на основе анализа приговоров за 2020 год". Документ подготовил аналитический отдел Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

Исходя из данных исследования, в 2020 году субъектами пассивной коррупции стали девять молодых людей в возрасте 18-29 лет, а активной коррупции – восемь молодых людей и одна девушка.

"Женщины, работающие в государственном секторе, реже совершают коррупционные действия, чем те, которые трудятся в частном секторе. Этот вывод не относится к мужчинам, которые независимо от того, работают ли они в государственной или частной сфере, более склонны к коррупции", – сказано отчете НАЦ.

Согласно данным исследования, большинство граждан, которые совершают коррупционные и связанные со взяточничеством преступления, ранее не решались на подобные проступки.

Исходя из исследования, людей на коррупцию толкало либо небольшая заработная плата, либо в некоторых случаях полное отсутствие источников дохода для содержания семьи.

"Таким образом, отсутствие деятельности/профессии, приносящей заработную плату, приводит, к примеру, к тому, что извлечение выгоды из влияния становится оплачиваемым занятием, даже если оно незаконно", – сказали в Антикоррупционном центре.

Практика "вымогательства и дачи взяток" может быть результатом неприменения санкций к коррупционерам или слишком мягкого наказания, считают в правоохранительных органах.

"Применение приговоров, не связанных с лишением свободы, и мягких приговоров значительно увеличивает количество коррупционных деяний и снижает доверие общества к судебной системе, которая также считается наиболее пострадавшей областью с точки зрения наличия коррупции", – сказано в выводах исследования.

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