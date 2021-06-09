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Эксперт: борьба с коррупцией особенно популярна в период "предвыборной горячки"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35054749/ekspert-borba-s-korruptsiey-osobenno-populyarna-v-period-predvybornoy-goryachki.html

Бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра рассказала о лучших способах победить взяточничество, если оно стало системным и вошло во все эшелоны власти.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Один из лучших методов борьбы с коррупцией - это направить 95% усилий на предупреждение этого явления. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристина Цэрнэ.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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По ее мнению, граждане не воспринимают всерьез такие методы борьбы, думая, что информативные лекции малоэффективны. Тем не менее, как полагает Цэрнэ, антикоррупционное законодательство в стране достаточно сложное, и далеко не все чиновники понимают, какие действия могут считаться нарушением.

"Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности. Невозможно всех пересадить, это нереально и даже не нужно. Но есть другие превентивные меры, дисциплинарные. Нужно доказывать вовлеченность чиновников в различные схемы, а затем очищать ряды сотрудников учреждений через дисциплинарные и административные меры. Это быстрее и намного дешевле, чем уголовные меры", - объяснила Цэрнэ.

Как считает специалист, когда взяточничество становится системным и доходит до всех уровней власти, необходимо использовать более умный метод борьбы с этим явлением, нежели обычная посадка в тюрьму всех недобросовестных чиновников низших и средних уровней.

Как рассказала Цэрнэ, в таких случаях в государстве должны быть очень сильные профильные учреждения. "Кроме НАЦ, это также прокуратура и суды, которые не побоятся сажать высокопоставленных чиновников", - отметила она.

"Тогда мы не заполним все тюрьмы, но это вселит некий страх в сознание коррупционеров среднего и низшего уровня власти", - отметила Цэрнэ.

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© Inquam Photos / Octav Ganea
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Говоря об искоренении этого порока общества, Цэрнэ добавила, что в стране пока не видно серьезного сдвига в этом направлении. Собеседница Sputnik полагает, что в республике эта борьба все больше переходит на уровень заявлений. "Нет такого политика, который не бросался бы высокопарными словами, когда речь заходит о коррупции, тем более в предвыборной горячке", - подчеркнула она.

Как считает Цэрнэ, такое предвыборное обещание "хорошо продается электорату", поскольку народ обеднел, в том числе и по причине взяточничества. Однако, как подчеркнула эксперт, если такие слова политиков не подкрепляются действиями, то люди склонны все меньше им верить.

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