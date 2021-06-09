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Юрий Садовник

В Кишиневе проводили в последний путь барда Юрия Садовника

© Screenshot / YouTube / Noi Moldovenii
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35055045/v-kishineve-provodili-v-posledniy-put-barda-iurie-sadovnic.html

Известного молдавского артиста Юрия Садовника похоронили на центральном Армянском кладбище в Кишиневе. На церемонию прощания пришли родные, друзья и коллеги исполнителя.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В молдавской столице в среду попрощались с исполнителем Юрием Садовником.

Юрий Садовник
© Photo : Facebook / Iurie Sadovnic Orheianu
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Артист ушел из жизни в понедельник, 7 июня. 

Прощание с известным бардом проходило в соборе Святой Феодоры из Сихлы.

Оттуда траурная процессия направилась на центральное Армянское кладбище, где похоронили певца. 

По этому случаю в Молдове был объявлен день национального траура. 

В заявлении властей говорится, что в среду государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и телеканалов – учесть специфику этого дня при редактировании материалов и формировании программ.

Iurie Sadovnic, petrecut pe ultimul drum
© Sputnik / Mihai Caraus
Прощание с Юрием Садовником.

В полиции 7 июня подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего обнаружили огнестрельное ранение. Сотрудники правоохранительных органов заявили о проверке версии о суициде. 

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет. 

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