В Кишиневе проводили в последний путь барда Юрия Садовника

Известного молдавского артиста Юрия Садовника похоронили на центральном Армянском кладбище в Кишиневе. На церемонию прощания пришли родные, друзья и коллеги исполнителя.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В молдавской столице в среду попрощались с исполнителем Юрием Садовником.

Артист ушел из жизни в понедельник, 7 июня.

Прощание с известным бардом проходило в соборе Святой Феодоры из Сихлы.

Оттуда траурная процессия направилась на центральное Армянское кладбище, где похоронили певца.

По этому случаю в Молдове был объявлен день национального траура.

В заявлении властей говорится, что в среду государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и телеканалов – учесть специфику этого дня при редактировании материалов и формировании программ.

© Sputnik / Mihai Caraus Прощание с Юрием Садовником.

В полиции 7 июня подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего обнаружили огнестрельное ранение. Сотрудники правоохранительных органов заявили о проверке версии о суициде.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет.

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