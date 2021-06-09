За сутки противоградовая служба выпустила более 800 ракет

Ущерб, который понесли от непогоды сельхозпроизводители, мог быть намного больше, если бы не вмешалась противоградовая служба.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Сильные ливни с градом стали причиной мобилизации противоградовой службы Молдовы.

Во вторник в течение суток было выпущено 816 противоградовых ракет разных типов по 80 объектам, которые несли в себе заряд града.

В обстреле грозовых туч были задействованы подразделения Специальной противоградовой службы в Единцах, Сороках, Сынджерее, Корнештах, Калараше и Чадыр-Лунге, сообщил директор ведомства Ион Гараба.

Расход ракет составил 408 снарядов типа "Алазань-6" и 408 штук типа "Лоза-2".

От непогоды в последние дни в Каушанском районе пострадали 40 гектаров садов, 45 гектаров кукурузы и 40 гектаров черной смородины. В Гиндештах осадки уничтожили 60 гектаров сахарной свеклы и 130 гектаров подсолнечника.

В десятки раз больший ущерб понесли фермеры села Кунича Флорештского района – 108 гектаров овощей и 495 гектаров садов.

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