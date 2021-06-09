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Фонтан в парке Валя морилор.

Программа гражданского бюджета в Кишиневе: какие проекты реализуют в этом году

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35056748/programma-grazhdanskogo-byudzheta-v-Kishineve-kakie-proekty-realizuyut.html

В Кишиневе претворят в жизнь несколько проектов, предложенных жителями города и одобренных на онлайн-голосовании.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. На этот год в столице запланированы восемь общественных проектов в рамках Программы гражданского бюджета Кишинева, заявил на своей странице примар города Ион Чебан.

Он отметил, что работы будут проводиться поэтапно профильными подразделениями примэрии Кишинева совместно с авторами проектов в течение 2021 года.

В список одобренных к финансированию и реализации инициатив вошли: 

  • Ион Чебан ответил, сколько продлится ремонт на улице Крянгэ
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
    Сколько продлится ремонт на улице Крянгэ – ответ мэра Кишинева
    Модернизация спортивной площадки на проспекте Мирча чел Бэтрын, 16 - это предоставит гражданам возможность заниматься спортом в хороших условиях. 
  • Капитальный ремонт спортивной площадки "Радуга" на улице Зелинского, 30 - это необходимо для обеспечения жителей района рекреационной и спортивной площадкой. 
  • Реабилитация пешеходных аллей на территории, прилегающей к озеру "Виктория" на улице Мунчештская, 78.
  • Обустройство университетского мини-парка социально-городского назначения по улице И. Крянгэ 1.
  • Обустройство открытой зоны отдыха "Молодежный сквер" по адресу Петру Заднипру, 3/2.
  • Обустройство места для отдыха жителей города - сквера "Колина чиркулуй" на улице Цирковной, 16.
  • Открытие точки наблюдения за планетами: мобильная астрономическая мини-обсерватория для детей и молодежи в Кишиневе.
  • Создание комплексной карты культурного/архитектурного наследия Кишинева Numele meu e Chișinău.

По данным Чебана, программа стартовала 1 февраля, приоритет был отдан городской инфраструктуре, а именно модернизации и обустройству скверов и других зеленых зон, использованию культурного и архитектурного наследия, продвижению образования и инноваций.

Программа способствует развитию гражданского участия и активности на местном уровне, а именно: жители города подают заявки, оценочная комиссия изучает их, проекты выносятся на онлайн-голосование, и в итоге объявляются и утверждаются проекты-победители.

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