Программа гражданского бюджета в Кишиневе: какие проекты реализуют в этом году

В Кишиневе претворят в жизнь несколько проектов, предложенных жителями города и одобренных на онлайн-голосовании.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. На этот год в столице запланированы восемь общественных проектов в рамках Программы гражданского бюджета Кишинева, заявил на своей странице примар города Ион Чебан.

Он отметил, что работы будут проводиться поэтапно профильными подразделениями примэрии Кишинева совместно с авторами проектов в течение 2021 года.

В список одобренных к финансированию и реализации инициатив вошли:

© Photo : Facebook / Iv Ceban Сколько продлится ремонт на улице Крянгэ – ответ мэра Кишинева

Капитальный ремонт спортивной площадки "Радуга" на улице Зелинского, 30 - это необходимо для обеспечения жителей района рекреационной и спортивной площадкой.

Реабилитация пешеходных аллей на территории, прилегающей к озеру "Виктория" на улице Мунчештская, 78.

Обустройство университетского мини-парка социально-городского назначения по улице И. Крянгэ 1.

Обустройство открытой зоны отдыха "Молодежный сквер" по адресу Петру Заднипру, 3/2.

Обустройство места для отдыха жителей города - сквера "Колина чиркулуй" на улице Цирковной, 16.

Открытие точки наблюдения за планетами: мобильная астрономическая мини-обсерватория для детей и молодежи в Кишиневе.

Создание комплексной карты культурного/архитектурного наследия Кишинева Numele meu e Chișinău.

По данным Чебана, программа стартовала 1 февраля, приоритет был отдан городской инфраструктуре, а именно модернизации и обустройству скверов и других зеленых зон, использованию культурного и архитектурного наследия, продвижению образования и инноваций.

Программа способствует развитию гражданского участия и активности на местном уровне, а именно: жители города подают заявки, оценочная комиссия изучает их, проекты выносятся на онлайн-голосование, и в итоге объявляются и утверждаются проекты-победители.

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