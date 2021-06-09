Новак: Орган по неподкупности инициирует проверку в отношении Домники Маноле

Глава Конституционного суда попала в поле зрения Национального органа по неподкупности. Все дело в конфликте интересов, на который в своем заявлении указал депутат-социалист.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) инициировал проверку в отношении председателя Конституционного суда (КС) Домники Маноле.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат от Партии социалистов (ПСРМ) Григорий Новак. Он отметил, что ранее обратился в НОН с соответствующим запросом.

Депутат объяснил, что в заявлении указал на конфликт интересов. По данным заявителя, будучи главой КС, Маноле участвовала в решении суда, которое касалось ее лично.

"Маноле 27 апреля 2021 года принимала участие в рассмотрении решения парламента об аннулировании постановления о ее назначении членом КС от 16 августа 2009 года. Налицо конфликт интересов. Надеюсь, что правда и закон восторжествуют, а Домника Маноле ответит за это нарушение", – подчеркнул Новак.

В заключение он добавил, что Маноле участвовала в рассмотрении дела и, имея личный интерес, приняла решение, которое "повлияло на беспристрастное и объективное исполнение обязательств, возложенных на нее в соответствии с законом".

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