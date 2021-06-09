У молдавской диаспоры в России больше причин требовать увеличить число участков

По мнению Александра Танасия, в РФ, где находится больше половины молдавских мигрантов, на президентских выборах было почти в 8 раз меньше участков, чем в западных странах, а новое соотношение увеличило разрыв не в пользу избирателей, проживающих в России и СНГ.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. У граждан Молдовы в России больше причин устраивать пикеты с требованием открыть больше избирательных участков, заявил зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Александр Танасий.

Он сообщил в телеэфире, что в РФ, где находится больше половины молдавских мигрантов, на президентских выборах в 2020 году было почти в 8 раз меньше участков, чем в западных странах. "Вот и в этот раз, насколько я знаю, в России откроется меньше участков, чем надо. Как быть?" – сказал Танасий.

Он выразил надежду, что граждане Молдовы, проживающие в РФ, проявят максимальную активность на досрочных парламентских выборах.

Комментируя протесты в Кишиневе у здания ЦИК, где пропрезидентская партия PAS и несколько других политформирований требовали от комиссии открыть больше участков за границей, Танасий выразил недоумение: зачем в принципе нужно было проводить подобные акции?

"Считаем, что проводимые протесты — это намеренная провокация со стороны правых, а не искреннее переживание за диаспору", – сказал зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Согласно данным Центра поддержки молдавских мигрантов, в России в 2019 году находилось порядка 600 тысяч граждан Республики Молдова. Отметим, что это официальные цифры, тогда как неофициальные показатели могут быть значительно выше.

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Протесты по поводу количества избирательных участков начались в Кишиневе 7 июня. В понедельник перед зданием ЦИК собралось несколько сотен манифестантов от партий PAS, DA и ряда других политформирований, им даже удалось заблокировать движение транспорта. Во вторник вышло всего несколько десятков протестующих. Дорогу они не перекрывали, но, по сообщению полиции, из-за организованной акции движение транспорта было затруднено. Протестующие 8 июня по-прежнему требовали открыть за границей 198 участков и выражали недовольство тем, что в ЦИК решили увеличить количество секций голосования со 139 до 146.

Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии было решено по одному участку закрыть.

Также будут закрыты пункты для голосования в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен предлагается открыть по одному участку в Туле и Калуге и еще четыре – в Москве и Московской области.

Общее количество участков в России останется неизменным – 17. Во Франции число секций для голосования увеличится на 2 – с 8 до 10. В Германии добавятся 3 участка, их число вырастет с 6 до 9. В Италии ЦИК согласился добавить один, общее количество увеличится с 30 до 31. В Великобритании их число вырастет с 7 до 10.

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В пропрезидентской партии PAS заявили, что намерены в Апелляционной палате Кишинева оспорить решение ЦИК открыть 146 секций для голосования за рубежом.

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. Для участия в них к настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 17 партий и блоков, еще два пакета документов находятся в процессе рассмотрения.

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