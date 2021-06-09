18:27 09 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.68
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Больница. Архивное фото

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировали в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (51)
102 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32183132.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35058967/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 60 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.

Общее число случаев заражения в стране достигло 255 601.

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса

За минувшие сутки проведен 5051 тест. 

Зарегистрирован один случай "импорта" инфекции из Франции. 

За прошедшие 24 часа коронавирус не выявили ни у одного медицинского работника. 

Всего в больницах находится 231 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 48 (из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 115 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 248 260.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6145.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Вакцинация от COVID в Молдове: топ самых распространенных побочных реакций
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Вакцинация
© Sputnik / Vitali Belooussov
Чипы, тромбы и влияние на гены: Минздрав развеял мифы о вакцинации анти-COVID
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (51)

По теме

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса
Ученые из США доказали искусственное происхождение коронавируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Натали Портман
Фото: черный лебедь и Матильда: Натали Портман - 40
Netherlands: Police make raids after global sting operation using FBI-controlled messaging app
Видео: приложение для мафии – ФБР создало мессенджер для преступников
Сколько избирательных участков откроют на досрочных выборах в Молдове
Сколько участков откроют на выборах в парламент Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться