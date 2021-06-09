НАРЭ объявило дату принятия новой методологии определения цен на топливо

НАРЭ объявило об организации открытого заседания, на котором будет утверждена методология расчета и применения цен на нефтепродукты.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило о проведении в понедельник, 14 июня, в 15.00 открытого заседания, в ходе которого будет рассмотрен проект решения об утверждении методологии расчета и применения цен на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба НАРЭ.

"Проект разработан в строгом соответствии с положениями нового закона о внесении поправок в закон о рынке нефтепродуктов, который предусматривает новый способ установления рыночных цен на основные нефтепродукты и сжиженный газ экономическими агентами, работающими в данном секторе", — сообщают в НАРЭ.

Недавно НАРЭ представило проект новой методологии образования цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Если верить документу, потребители в режиме реального времени смогут вычислить максимально разрешенные цены на тот или иной вид топлива. По словам одного из глав НАРЭ, методология не устраивает топливные компании, которые уже готовят судебные иски и собираются обжаловать документ.

Согласно утвержденному документу цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний — ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год.

Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода = максимальная цена розничной реализации.

По проекту методологии максимальные розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ будет рассчитываться из расчета 1 литр отдельно для каждого вида нефтепродуктов и каждой импортируемой партии по вышеуказанной формуле.

Более того, каждый рабочий день до 12.00 НАРЭ будет публиковать на своем сайте максимальную стоимость импортируемого топлива в леях, исходя из котировок Platts и обменного курса (без учета маржи и налогов), по каждому нефтепродукту отдельно. Эти индикаторы будут использоваться игроками топливного рынка для расчета максимального уровня цен для каждой партии, ввозимой на следующий день начиная с 00.01.

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