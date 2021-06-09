Врио министра Поголша встретилась в Турции со коллегами из разных стран

Главной темой встречи стали новые условия для организации молодежных и спортивных мероприятий в период пандемии и по ее окончании.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Исполняющая обязанности министра образования, культуры и исследований Лилия Поголша девятого июня в Стамбуле приняла участие во встрече министров, курирующих вопросы молодежи и спорта в рамках процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

В мероприятии участвовали министры из таких стран как Болгария, Румыния, Хорватия, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Туреция.

Как сообщает молдавское ведомство, наиболее важные обсуждения в повестке дня встречи касались новых условий для организации молодежных и спортивных мероприятий в период пандемии и по ее окончании.

Участники мероприятия приняли по его итогам Декларацию, в которой выразили приверженность продвижению, расширению и укреплению регионального сотрудничества по вопросам молодежи и спорта.

"Я уверена, что совместная декларация, которую мы принимаем сегодня, является краеугольным камнем в укреплении регионального сотрудничества и содействия обмену передовым опытом стран, разделяющих общие ценности", – заявила Поголша.

Отметим, что врио министра образования, культуры и исследований РМ также провела в Стамбуле двусторонние встречи – с министром молодежи и спорта Турции Мехметом Муфаррем Касапоглу, его коллегой из Болгарии Андреем Кузмановым и государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Румынии Олтяном Ксонгором.

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