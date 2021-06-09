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Детская площадка. Архивное фото

В дворах Кишинева начали устанавливать детские площадки: где они появятся

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35059611/v-dvorakh-kishineva-nachali-ustanavlivat-detskie-ploschadki-gde-oni-poyavyatsya.html

Муниципальные власти начали ремонт дворов многоквартирных домов. Будет обновлено по семь дворов в каждом секторе столицы, в каждом из их также установят детскую площадку.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В молдавской столице началась установка детских площадок в ремонтируемых дворах. Речь идет о многофункциональных игровых и спортивных комплексах.

Парковка на тротуаре
© Sputnik / Руслан Кривобок
Мэр Кишинева заявил о поддержке инициатив по созданию парковок во дворах

Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, будет установлено по семь площадок в каждом секторе столицы. 

"Главное жилищно-коммунальное управление приступило к монтажным работам по адресу Хынчештское шоссе, 55/6 – планируется установка 2-3 детских площадок еженедельно", – уточнил Чебан. 

Градоначальник добавил, что акции проходят в рамках проекта "Комфортный двор", который предполагает ремонт дорог во дворах многоквартирных домов, обустройство парковочных мест, спортивных и детских площадок и работы по озеленению.

Ранее Чебан объявил о начале ремонтных работ во дворах многоквартирных дворов столицы. В этом году будут отремонтированы 35 дворов, по семь в каждом секторе столицы, где и будут установлены площадки для детей. 

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