Квартиры в Кишиневе: прогнозы и советы специалистов

Какие прогнозы делают эксперты относительно цен на недвижимость и что нужно знать тем, кто желает приобрести жилье в столице.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Рынок недвижимости будет постоянно востребован, независимо от экономической ситуации в стране. Даже во время пандемии некоторые жители страны решились на покупку недвижимость, считая это хорошей инвестицией на будущее. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.

По его мнению, в ближайшее время на рынке ожидается небольшой рост цен, особенно в области новостроя.

"Не исключаю небольшого повышения цен на квартиры в новых многоквартирных домах. Таким образом, в среднем и среднем люкс-классе будет отмечен рост. Вторичное жилье сохранит более низкую стоимость и даже может подешеветь", – уточнил Киркэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Роман Киркэ.

Основные этапы покупки жилья

Принятию решения о покупке недвижимости должен предшествовать ряд действий. Эксперт по недвижимости Виктория Деркач утверждает, что первое правило – выбрать надежного посредника, будь то юрист или эксперт, который будет вести сделку от начала до конца.

Еще один важный шаг – уточнить в Агентстве государственных услуг (АГУ) полный кадастровый номер квартиры, поскольку каждое помещение должно быть зарегистрировано в территориальном кадастровом управлении.

"Доступ к базе данных в АГУ абсолютно бесплатный и вы можете запросить любую информацию. Также, обращаясь в строительную компанию, проверяйте их разрешение на строительство, кадастровый номер, градостроительный сертификат и проект. После этого обратитесь к кадастру, проверьте, действительно ли зарегистрирован этот номер, а уж затем заверяйте договор о купле-продаже у нотариуса", – пояснила Деркач.

© Sputnik / Mihai Caraus Виктория Деркач.

По словам эксперта, после подтверждения договора необходимо убедиться, что вы являетесь единственным владельцем, важно опять же обратиться в кадастр и предоставить там новый номер.

Напомним, что, согласно статистике АГУ, в 2020 году в территориальных кадастровых службах зарегистрированы 65 831 квартира и 40 709 частных домов.

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