01:28 10 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.38
  • UAH0.65
Поиск
Многоэтажки

Квартиры в Кишиневе: прогнозы и советы специалистов

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/09/35059866.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35059879/kvartiry-v-kishineve-prognozy-i-sovety-spetsialistov.html

Какие прогнозы делают эксперты относительно цен на недвижимость и что нужно знать тем, кто желает приобрести жилье в столице.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Рынок недвижимости будет постоянно востребован, независимо от экономической ситуации в стране. Даже во время пандемии некоторые жители страны решились на покупку недвижимость, считая это хорошей инвестицией на будущее. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ. 

По его мнению, в ближайшее время на рынке ожидается небольшой рост цен, особенно в области новостроя.

"Не исключаю небольшого повышения цен на квартиры в новых многоквартирных домах. Таким образом, в среднем и среднем люкс-классе будет отмечен рост. Вторичное жилье сохранит более низкую стоимость и даже может подешеветь", – уточнил Киркэ.

Roman Chircă
© Sputnik / Mihai Caraus
Роман Киркэ.

Основные этапы покупки жилья

Принятию решения о покупке недвижимости должен предшествовать ряд действий. Эксперт по недвижимости Виктория Деркач утверждает, что первое правило – выбрать надежного посредника, будь то юрист или эксперт, который будет вести сделку от начала до конца.

Жилой дом
© Sputnik / Osmatesco
В Кишиневе взлетели цены на квартиры: в каких районах самое дорогое жилье

Еще один важный шаг – уточнить в Агентстве государственных услуг (АГУ) полный кадастровый номер квартиры, поскольку каждое помещение должно быть зарегистрировано в территориальном кадастровом управлении.

"Доступ к базе данных в АГУ абсолютно бесплатный и вы можете запросить любую информацию. Также, обращаясь в строительную компанию, проверяйте их разрешение на строительство, кадастровый номер, градостроительный сертификат и проект. После этого обратитесь к кадастру, проверьте, действительно ли зарегистрирован этот номер, а уж затем заверяйте договор о купле-продаже у нотариуса", – пояснила Деркач.

Victoria Dercaci
© Sputnik / Mihai Caraus
Виктория Деркач.

По словам эксперта, после подтверждения договора необходимо убедиться, что вы являетесь единственным владельцем, важно опять же обратиться в кадастр и предоставить там новый номер.

Напомним, что, согласно статистике АГУ, в 2020 году в территориальных кадастровых службах зарегистрированы 65 831 квартира и 40 709 частных домов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Остафийчук: почему в Молдове в условиях пандемии дорожают квартиры
Сопивник: какие квартиры наиболее часто покупают в Молдове
Самые дорогие квартиры в Кишиневе: как часто покупают элитное жилье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Натали Портман
Фото: черный лебедь и Матильда: Натали Портман - 40
Netherlands: Police make raids after global sting operation using FBI-controlled messaging app
Видео: приложение для мафии – ФБР создало мессенджер для преступников
Сколько избирательных участков откроют на досрочных выборах в Молдове
Сколько участков откроют на выборах в парламент Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться