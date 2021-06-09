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Светлана Чеботарь

Руководитель Центра переливания крови получила 30 суток ареста

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210609/35060678/rukovoditel-tsentra-perelivaniya-krovi-poluchila-30-sutok-aresta.html

Глава Национального центра переливания крови проведет ближайшие 30 дней под арестом по делу о сфальсифицированных аукционах.

КИШИНЕВ, 9 июня - Sputnik. Глава Национального центра переливания крови, экс-министр здравоохранения Светлана Чеботарь будет находиться в столичном исправительном учреждении №13 следующие 30 дней. Эту информацию Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

По ее словам, Чеботарь проведет под стражей время до суда, а юрист Центра и заместитель директора Агентства государственных закупок – 30 суток под домашним арестом. Решение огласили с суде сектора Чеканы.

Пробирки с кровью
© Sputnik / Евгений Биятов
Прокуратура задержала главу Республиканского центра переливания крови

Напомним, предполагается, что руководитель Центра переливания крови Светлана Чеботарь оказывала поддержку компаниям в определении победителей открытых тендеров на расходные материалы и парафармацевтические препараты. 

В рамках расследования было выявлено соучастие подозреваемой в предоставлении сфальсифицированного предложения с последующим выигрышем тендера, объявленного внешним партнером Республики Молдова. Компания, кандидатуру которой поддержала глава Национального центра переливания крови и которая была объявлена ​​победителем аукциона, организованного внешним донором, должна была в течение 100 дней доставить в бельцкую клиническую больницу устройство для плазмафереза ​​стоимостью 18 тысяч долларов.

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